Groenvakken aan ‘oprit’ boulevards Vlissingen vangen overtollig regenwater op

Het lijkt nog niet helemaal af, maar het stuk Coosje Buskenstraat tussen boulevards en Spuistraat (in de volksmond ‘de oprit') is gebruiksklaar. In de plantvakken aan beide zijden van de straat komen nog bomen, heesters en blokhagen. De aanplant van dat groen wacht op goed plantweer dit najaar. De pallets met straatklinkers staan in de parkeervakken om illegale parkeerders te weren. Die stenen staan klaar voor aanleg van Westbeer, het pleintje tussen de boulevards De Ruyter en Bankert. Dat pleintje is over twee maanden klaar, waarna het verkeer weer over de boulevards en de oprit kan rijden.