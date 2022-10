Grijpskerke wordt fietsveiliger maar eerst nog grond aankopen

Het is nog niet bekend wanneer die nieuwe fietsroute in gebruik kan worden genomen. Wethouder Marcel Steketee (HVV, verkeer) geeft aan dat binnenkort een verzoek voor subsidie de deur uitgaat als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. ,,Daarna moeten we nog grond aankopen voor de aanleg van driehonderd meter fietspad.” Hij geeft wel aan dat het hele project voor eind 2027 moet zijn uitgevoerd. ,,Maar we willen natuurlijk dit zo snel mogelijk doen. Maar eerst moeten we die grond verwerven. Dat is de ontbrekende schakel om het daar veiliger te maken.”