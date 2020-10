Griezelen onder de vloer van het chocolademuseum voor mooie momenten

De zege van Michiel in Chatham hangt eindelijk in Vlissingen

1 oktober VLISSINGEN - Hij is er eindelijk, de ster van de expositie Wind in de zeilen van het MuZEEUm. De verbeelding van de zegetocht van admiraal Michiel de Ruyters oorlogsvloot op de rivier de Medway bij de Britse marinebasis Chatham. In 1667 voerde de vloot uit het hol van de leeuw de door de Engelsen gekaapte oorlogsbodem de Eendracht af uit Engelse oorlogsdienst. In 1670 schilderde Jacob Bellevois het tafereel. Nu hangt het doek in Vlissingen.