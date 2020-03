Griekse kampen ramp voor kinderen, maar Vlissingen ‘niet de juiste opvangplek’

VLISSINGEN - Het is verschrikkelijk wat jonge vluchtelingenkinderen in de Griekse opvangkampen meemaken. Daar zijn de meeste Vlissingse raadsleden het wel over eens. ,,Maar of Vlissingen nou de juiste plek is om ze op te vangen?”, zoals VVD’er Peter Stoel zich donderdagavond hardop afvroeg. Nee, dat dan weer niet. In ieder geval nog niet.