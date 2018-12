Griekenlandganger Henk Goudzwaard van Wij Gaan Ze Halen: ‘We zijn geen smokkelaars’

MIDDELBURG - ,,Ik kan niet met droge ogen kijken naar wat er in de Griekse kampen met mensen gebeurt.” Dat, zegt Henk Goudzwaard uit Middelburg, is zijn motivatie om morgen naar Griekenland te rijden om vluchtelingen naar Nederland te halen.

Goesenaar Carel Bruring zou ook meegaan, maar moest door de gevolgen van een pijnlijke val afhaken. Goudzwaard - betrokken bij de Kledingbank Zeeland en Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg - is één van de twee Zeeuwen die wel meerijden met de stichting Wij Gaan Ze Halen. ,,We willen ook een statement maken richting de regering, dat zij haar beloftes uit de Turkije-deal moeten nakomen en hier meer vluchtelingen uit Griekenland moet opvangen.”

De regering heeft donderdag al een statement naar jullie gemaakt: mensen zonder papieren meenemen mag niet, want dat is mensensmokkel.

,,Klopt, en dat doen we dus ook niet. We zijn geen smokkelaars. Dan zouden we ook niet zo veel kabaal maken, maar ons stil houden. We vragen Griekenland om 150 vluchtelingen te selecteren en daar de papieren voor te regelen. Als dat lukt, nemen we ze mee en brengen ze hier naar een azc.”

En als dat niet lukt?

,,De kans dat we op Tweede Kerstdag met lege auto's terugrijden, acht ik inderdaad het grootst. Dan is het vooral een symbolische actie geweest, maar dan hebben we daarmee wel mensen aan het denken gezet. Want dit is al de vierde winter dat vluchtelingen in die kampen zitten, in nylon tentjes, slapend op karton, met rondlopende ratten. Kinderen snijden zichzelf uit wanhoop om aandacht te vragen.”

Wanneer komen jullie aan in Athene?

,,Maandag. Daar houden we een kerstviering en dan mag het wonder geschieden.”

Welk wonder is dat?