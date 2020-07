Gratis voedselkast wordt gebruikt als dumpplaats voor troep

Poort Campveerse Toren dicht wegens drukte

16:04 VEERE - De poort in de Campveerse Toren in Veere gaat vanaf vandaag voor onbepaalde tijd dicht. Dat gebeurt omdat mensen er te veel door heen en weer lopen zonder voldoende afstand van elkaar te houden. De pijlen die in de poort op de grond zijn geplakt hebben tot nu toe te weinig effect.