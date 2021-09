Gratis peren plukken in Grijpskerke: ‘Ze stonden hier vanochtend al met een aanhanger’

,,Je doet je wijsvinger onder de steel, je legt je duim erop, een klikje naar boven en voilà.” Ineke Luteijn heeft een prachtige Doyenné du Comice in haar handen. Zonder blaadjes. ,,Want die zijn nodig voor de volgende bloei.”

En Luteijn kan het weten, want zij is een van de vele Grijpskerkenaren die jarenlang peren heeft geplukt aan de Steengrachtsweg. De boomgaard, in de jaren zeventig twee keer zo groot als het dorp zelf, was lange tijd in beheer bij haar zwager. Nu doet de dorpsraad het. Die heeft het hele dorp uitgenodigd om gratis peren te komen plukken.