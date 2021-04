Gratis parkeren bij AH Domburg als protest tegen beleid gemeente

Stunten en lekker hard gaan: leerlingen in Seroosker­ke leren veilig skaten

8 april SEROOSKERKE (W) - Roos (12) vindt skaten zo speciaal dat ze donderdag de skateclinic op basisschool De Wegwijzer in Serooskerke niet wilde missen. Ze had echter een kuchje en wist niet zeker of het wel veilig was naar school te gaan. Een corona-sneltest wees uit dat het kon zodat ze ‘s middags samen met klasgenoten lekker kon deelnemen aan de speciale les van Gerwin Elesen van Skate-A-Way.