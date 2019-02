Graham Gouldman & Heart full of songs in de Spot

Het belang van Gouldman als songschrijver wordt het best geïllustreerd door een opmerking van mijn De Spot buurman. ‘Ik ken Gouldman niet, maar wel die liedjes. Is deze nu óók al van hem?’ Een carrière van vijf decennia werd doorlopen, tevens vijftig jaar muziekgeschiedenis met hits als Heart full of soul en For your love (Yardbirds), Look thro’ any window en Bus Stop (The Hollies), No milk today (Herman Hermits), Bridge to your heart (Wax) en uiteraard menig bekend nummer van 10cc, de band waarmee Gouldman furore maakte.