Graham Gouldman (10cc) speelt een halve eeuw aan hits in De Spot in Middelburg

‘I'm not in love’, ‘Dreadlock Holiday’, ‘The things we do for love’ - allemaal klassiekers van 10cc - maar ook ‘For your love’ (The Yardbirds), ‘Bus stop’ (The Hollies) en ‘No milk today’ (Herman's Hermits). Wie zulke juweeltjes op zijn naam heeft staan, mag met recht een superster worden genoemd. Toch is de naam van Graham Gouldman bij het grote publiek niet zo bekend als die van Lennon & McCartney, Bob Dylan, Bruce Springsteen of Leonard Cohen - artiesten die net als hij zijn opgenomen in de Songwriter's Hall of Fame van America's National Academy of Music.