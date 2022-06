Gouden Pit gaat niet naar Koudekerke

Sjezenrij­den: 'Vrouwen leiden altijd’

RITTHEM - Sharon Crucq was zaterdag tevreden over hoe het ging tijdens het sjezenrijden in Ritthem. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen had ze de slag toch weer snel te pakken, zo vertelde de Nieuwlandse. Gestoken in dracht uit haar dorp lukte het al snel om alle ringen te steken tijdens de ronde door het dorp. ,,Alleen de eerste rondes een paar missers.”

19 juni