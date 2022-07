Goudeerlijke Jacqueline geprezen om haar oproep, maar eigenaar gouden ring nog niet gevonden

‘Respect’ en ‘Wat fijn om te lezen dat er nog goede mensen zijn’, zijn zomaar een greep uit de vele lieve reacties. Een enkeling attendeert een familielid op het bericht en Jacqueline ontvangt zelfs DM’s van mogelijke eigenaren. Maar de rechtmatige eigenaar, die heeft zich nog niet gemeld. ,,De lieve reacties zijn super, maar ik wil het mysterie een gezicht geven. Gelukkig denkt iedereen zo goed mee. Ik ben overladen met tips.” De mensen die zich bij haar melden, weten óf de datum niet uit hun hoofd, óf niet zeker of de ring van hun familielid is. ,,We kunnen tot de conclusie komen, dat de échte eigenaar nog niet is gevonden. Misschien proberen ze de boel te neppen, maar zoveel is dat ding niet waard in euro’s. Wel in emotionele waarde, daarom blijf ik zoeken naar de familie.”