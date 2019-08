Gokverslaafde Vlissingse verdacht van oplichting

Geboorte­golf na hittegolf: ‘Het was moeilijk om het extreme aantal geboortes op te vangen’

20:01 GOES - De hittegolf van twee weken geleden vertoonde in de dagen daarna nog haar naweeën. Kraamcentrum DAT moest in zes dagen tijd 24 moeders helpen, die thuiskwamen na een bevalling. Dat is ongeveer de helft van het aantal dat het kraamcentrum in een hele maand verzorgt.