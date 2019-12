Glamourbingo in luipaardprint met de Veerkampjes in Vlissingen

Rocking X-mas in De Piek: ‘We hebben een podium gezocht om samen te spelen’

10:30 Rockin’ X-mas in De Piek in Vlissingen is een avond vol blues, rockabilly en rock-’n-roll. Met optredens van de Engelsman Earl Jackson, het 14-jarige talent Dax Hovius en het CC Jerome trio wordt het een avond met als gemeenschappelijke deler ‘back to the 50’s en 60’s’.