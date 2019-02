Gladheid zorgt voor ongelukken in Middelburg

MIDDELBURG - De gladheid buiten zorgt voor verschillende ongelukken vanochtend. Een ambulance is uitgerukt nadat een vrouw gevallen was met de fiets in op de Spijkerbrug in Middelburg. Ook bij de Mortiere is een persoon uitgegleden. Hiervoor zijn ook ambulances en een traumahelikopter ter plekke gekomen.