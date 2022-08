Gijs van den Broeke wint ringrijden Vlissingen; Nieuwland 3 promoveert

Goudeerlij­ke Jacqueline geprezen om haar oproep, maar eigenaar gouden ring nog niet gevonden

GRIJPSKERKE - Jacqueline’s verhaal over de gevonden gouden ring in haar kringloopaankoop kon afgelopen weekend op hartverwarmende reacties rekenen op internet. Maar de eigenaar, die is nog niet gevonden. ,,Het laat me niet los.”

25 juli