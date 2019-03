Gezonken autoschip van Grimaldi was bekende verschijning langs Zeeuwse kust

Een bruisende boekenweek in Zeeland

12:00 De 84ste Boekenweek wordt gehouden van zaterdag 23 tot en met zondag 31 maart. Het thema is 'De moeder de vrouw', geïnspireerd op het gedicht van Martinus Nijhoff. Geschenkschrijver Jan Siebelink en essayschrijver Murat Isik komen naar Kloetinge. Peter Buwalda meldt zich in Middelburg en Ilja Leonard Pfeijffer geeft een lezing in Terneuzen. Met ook een bijeenkomst met 21 Zeeuwse dichters. En nog veel meer. In Middelburg begint het boekenfestijn al op woensdag 20 maart.