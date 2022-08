Gezondheidscentrum in Hofpleinkerk loopt vertraging op door rechtszaken

Strand­slaap­huis­jes voor vluchtelin­gen op oud voetbal­veld Veere

VEERE - De zes strandslaaphuisjes voor de Oekraïense vluchtelingen in Veere worden op het voormalig voetbalveld aan de Veerseweg geplaatst. In oktober trekken ze in die huisjes, zo maakte een woordvoerder van de gemeente donderdag bekend. Enkele dagen geleden werd bekend dat de gemeente voor deze huisvesting kiest. Alleen was toen nog niet duidelijk waar die huisjes zouden komen.

4 augustus