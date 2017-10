Gezond bewegen op dikke banden over het Abdijplein

Schel­de-ex­po­si­tie eert de stadsfotografen van Vlissingen

9:00 VLISSINGEN - Scheepswerf De Schelde had een huisfotograaf. Die was meteen huisfotograaf van Vlissingen. ,,Iedere Vlissinger had wat met Foto Dert", weet MuZEEumdirecteur Onno Bakker. De expositie daar van Scheldefoto's van drie generaties Dert is vanaf nu tot april te zien in de Scheldestad.