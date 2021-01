Gezocht: Wie heeft het torentje van de Timmerfabriek nog gekend?

Criminelen ronselen Vlissingse havenwer­kers via Facebook, toegangs­pas­je kan 20.000 euro opleveren

5 januari Ze spreken personeel aan op de parkeerplaats of sturen een berichtje via Facebook. Criminelen ronselen Vlissingse havenarbeiders die ‘iets extra’s willen verdienen’. Voor informatie over een lading, het verplaatsen van een pallet, weghalen van cocaïne of lenen van een toegangspas betalen ze duizenden euro’s. Werkgevers in de haven wijzen hun mensen op de gevaren. ,,Shit stroomt altijd naar het laagste putje.’’