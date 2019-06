Gezellige rommelmarkt op Biggekerksedag brengt leuk bedrag voor goede doelen op

Met een tentoonstelling in de kerk en een proeverij van zelfgemaakte likeur en zelfgebrouwen bier werden ook andere liefhebbers dan die van tweedehandsspullen getrokken. Een aantal mensen kocht overigens ook wat spullen die ze niet echt hard nodig hadden. ,,De spullen zijn zoals altijd bij elkaar gebracht door de dorpelingen zelf. De opbrengst is voor het goede doel."

De twee doelen waar dit jaar de aandacht naar uitgaat, zijn de Zeelandia-Run en de Stichting Dekat di Hati (dichtbij het hart). De Zeelandia-Run is een Zeeuwse motorrit waarbij minder validen meerijden in een zijspan of achterop een motor of trike. Dekat di Hati zet zich in om mensen op de Molukken te helpen aan een beter bestaan.