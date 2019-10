Gezellig kletsen in buurtcafé Vlissingse bibliotheek

Weten­schaps­dag daagt kinderen uit over zelfrijden­de auto

14:09 MIDDELBURG - Je kunt je eigen bootje op zonne-energie bouwen, rijden in een mini-Tesla en allerlei proefjes doen. Maar heb je goede ideeën over de techniek van de toekomst, dan mag je op de Wetenschapsdag die zaterdag plaatsvindt in de ZB in Middelburg ook meepraten over: de zelfrijdende auto.