Gewoon het Abdijplein oplopen, gratis, voor muziek van internationale allure

We beginnen met de toegift. Die aankondiging is natuurlijk te mooi om te laten lopen als de band die de avond opent De Toegift heet. Twee jaar lang bleef het stil op het Abdijplein in Middelburg, vanwege corona. Maar vanaf zaterdag is het plein onder de bomen weer het festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival. Toch is er wel wat veranderd.