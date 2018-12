Gewonden bij ernstig ongeval in Vlissingen

Elke halve pantser­deur in Middelburg­se bunker weegt 350 kilo

18:32 MIDDELBURG - Hij weegt 350 kilo. En dat is dan nog maar de halve deur. Met mankracht, vernuft, doorzettingsvermogen en een Pantzertür Fahrlafette zijn vandaag weer twee pantserdeuren geplaatst in de communicatiebunker in het Middelburgse Park Toorenvliedt.