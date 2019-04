Gewonden bij botsing op jaagpad bij Oost-Souburg

Kleding­bank Zeeland houdt voorjaars­ver­koop vanuit noodmaga­zijn in oude kerk Middelburg

17:49 MIDDELBURG - De tijd dringt voor de Kledingbank Zeeland. Over een jaar raakt die haar onderkomen in Middelburg kwijt en over drie maanden al haar opslagruimte. De voorjaarsverkoop komend weekeinde helpt in ieder geval om weer wat ruimte te creëren in het tot de nok gevulde magazijn.