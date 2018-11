Gewonde bij woningbrand Oost-Souburg

Politie deelt bijna 20 boetes uit in binnenstad Middelburg

16:37 MIDDELBURG - Bijna twintig bekeuringen heeft de politie gistermiddag en -avond uitgedeeld in het centrum van Middelburg. De actie van de politie was vooral gericht op winkeldieven, drugsdealers en overlast door jongeren. De meeste boetes gingen naar mensen die fietsten in het voetgangersgebied.