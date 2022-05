Gewonde bij vechtpartij in Vlissingen

Stevige stap in ambitie uitbrei­ding huurhuizen door Woongoed Middelburg

MIDDELBURG - In een paar weken tijd is de jarenlange aanwezigheid van Loontjens Billiards in de Stromenwijk in Middelburg uitgewist. De loodsen aan de Braakmanstraat zijn gesloopt om plaats te maken voor 34 huurhuizen en 16 koopwoningen.

20 mei