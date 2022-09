Gewonde bij steekpartij in Vlissingen: ‘Ze lag gillend in de tuin’

Bij een steekpartij in Vlissingen is woensdagavond een jonge vrouw gewond geraakt. Er is een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.

De hulpdiensten kregen rond 18.05 uur een melding over een steekincident in een woning aan de Winkelmanstraat. Een vrouw van begin twintig is daar neergestoken, vermoedelijk door haar ex-vriend. ,,Ze lag gillend in de tuin", vertelt Kris Nagtegaal, die even verderop in dezelfde straat woont. ,,Ze is drie keer gestoken. Van een politieagent begreep ik dat ze buiten levensgevaar is.”

De Winkelmanstraat is opgebroken. Rond zeven uur staan aan beide zijden politieauto's. Veel mensen kijken vanuit de deuropening toe. Het onderzoek is nog in volle gang. Het slachtoffer is met spoed naar Heinkenszand gebracht. Daar vond rond 18.40 uur een rendez-vous plaats met de ambulancedienst.

Quote We moeten nog opvang zien te regelen. Voor het kindje en de hond Kris Nagtegaal, Buurvrouw

Volgens Nagtegaal waren er vaker incidenten tussen de man en de vrouw die samen een kindje hebben van anderhalf. Ze zouden uit elkaar zijn, maar vanwege een omgangsregeling kwam de man vaak langs. Dat ging de ene keer goed, de andere keer minder. ,,Gisteren zag ik ze nog lopen. Was er niks aan de hand."

Nagtegaal heeft de hond van de vrouw aan de lijn, een andere buurvrouw loopt met het kind van het slachtoffer op de arm. ,,We moeten nog opvang zien te regelen. Voor het kindje en de hond. Er wordt nu gebeld met de moeder van het slachtoffer. Maar het komt in orde, hoe dan ook."

In de Winkelmanstraat gaan de bewoners hecht met elkaar om, verklaart Nagtegaal. Ze letten op elkaar en houden via een buurtapp contact. De mensen die op straat staan, zijn zichtbaar ontdaan door wat er is gebeurd. Het is de derde steekpartij op Walcheren binnen twee weken. ,,Het is schering en inslag", verzucht Nagtegaal.

De Winkelmanstraat in Vlissingen na een steekincident. © Ernst Jan Roozendaal