Gewonde bij steekpartij in Vlissingen: drie mannen aangehouden

De politie kreeg rond 19.20 uur de melding dat er in de Beatrixlaan iemand zou zijn neergestoken. Daar troffen ze inderdaad een gewonde man aan. Het zou gaan om een bezorger van DHL. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen was er een vechtpartij die vervolgens in de Jozef Israelslaan verder is gegaan. Drie verdachten zijn aangehouden, het gaat om een 51-jarige man uit Vlissingen, een 22-jarige man uit Vlissingen en een 23-jarige Middelburger.