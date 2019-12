Gewonde bij steekincident in Middelburg

Inbreker stuit op verfbom in hotelkluis Westkapel­le; Eigenaar hoopt dat ‘smurf’ snel gevonden wordt

13:49 WESTKAPELLE - De dief die afgelopen nacht de kluis van hotel Kaapwest in Westkapelle heeft gesloopt en de inhoud meenam, heeft wellicht spijt. In de geldcassette is namelijk een blauwe verfbom ontploft. Eigenaar van het hotel Michel Kloeg: ,,De dader ziet eruit als een smurf en het geld is compleet waardeloos.”