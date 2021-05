Gewonde bij schietpartij in Oost-Souburg, drie verdachten aangehouden

Zorgperso­neel geniet van gratis hotel in Dishoek

12:12 DISHOEK - Een hele goede actie. Meer woorden hebben Melissa en Chantal Ova niet nodig als ze het hebben over het aanbod van Hotel Zeeuws Licht in Dishoek om zorgpersoneel een gratis overnachting aan te bieden. De beide Vlissingse dames werken allebei in de zorg en brachten de nacht van zondag op maandag door in een van de kamers van het nieuwe hotel. ,,Een hele mooie kamer met alles erop en eraan.” Alleen misten ze een heel klein beetje een bad. Chantal: ,,Maar ja dit is een green key hotel, daar hoort dan ook geen bad bij.”