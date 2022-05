Gewonde bij ongeval met gevaarlijke stoffen in havengebied Ritthem

Motto van Buko, bouwer van de Souburgse school: ‘De gewone dingen ongewoon goed doen’

OOST-SOUBURG - Wie de blunder met de bouw van de school in Oost-Souburg heeft gemaakt, blijft gissen zolang het onderzoek niet klaar is. Maar wie is eigenlijk die relatief onbekende aannemer Buko?

13 mei