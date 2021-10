Gewonde bij mogelijk steekincident in Middelburg

Kunstenaar Michael Kluin heeft eindelijk zijn woonplaats Domburg ontdekt

7 oktober DOMBURG - De Domburgse paalhoofden in Delftsblauwe kleuren, geschilderd op grote panelen van ruim twee bij één meter, daar is hij blij mee. Michael Kluin vertelt hoe vrienden enige tijd terug opmerkten dat hij als kunstenaar zo weinig met zijn eigen omgeving deed. Hij woont nu drie jaar in Domburg en hij had nog maar weinig werk gemaakt dat is te herleiden tot zijn woonplaats.