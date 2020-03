Gewonde bij kop-staart botsing in Vlissingen

Eens een Zeeuw De HEAO in Vlissingen? Nou nee. Corine zocht het hogerop en is nu directeur bij Praxis

19:30 KOUDEKERKE - Corine Duchenne-Reijnierse (46) is sinds begin dit jaar managing director bij Praxis. De eerste vrouwelijke in de geschiedenis van het bedrijf. Haar werk van nu is een totaal andere wereld dan ze van huis uit gewend was bij haar ouders op de boerderij in Koudekerke.