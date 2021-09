Gewelddadige dood van buurman schokt inwoners Biggekerke: ‘Triest als je zo moet eindigen’

videoBIGGEKERKE - Buurtbewoners van Tuin ‘t Hofje in Biggekerke zijn geschokt door de gewelddadige dood van hun buurman. De eigenaar van de siertuin werd maandagochtend bij zijn eigen woning om het leven gebracht. Een 36-jarige Middelburger is aangehouden als verdachte. ,,Het is verschrikkelijk’’, zegt buurman Bart Koets.

Slachtoffer en verdachten waren bekenden van elkaar. Veel omwonenden kennen de man uit Biggekerke als een vriendelijk en aardig persoon. Ze zeggen dat de verdachte een voormalig partner is van één van zijn dochters, die weer bij haar ouders woonde. Wat er precies is gebeurd op het erf aan de Noordweg is niet duidelijk. De politie doet daar geen mededelingen over.

Omstreeks 8.50 uur werd de politie gealarmeerd over het geweldsincident. Meerdere politiewagens - met en zonder sirene - raceten over de B-wegen naar het huis. Agenten vonden het slachtoffer dat ter plekke aan zijn verwondingen was overleden. De 36-jarige verdachte was nog op het terrein aanwezig. ,,Hij werd met een megafoon naar buiten gepraat’’, zegt een medewerkster van de molen verderop. ,,We hoorden het gebeuren.’’

De politie was met tientallen agenten aanwezig, onder wie enkele forensische rechercheurs. Busjes reden af en aan. Op het erf rond het huis liepen personen in witte overalls en in de omgeving werd een buurtonderzoek gehouden. De politie stuurde ook een drone de lucht in om beelden te maken.

‘Hij was aan aardige man, net met pensioen’

Bart Koets, die vlakbij woont en van wie de grond grenst aan het terrein van ‘t Hofje, kent de familie goed. Hij bevestigt dat het slachtoffer de eigenaar is van ‘t Hofje. ,,We hadden een goed contact, al kwamen we niet dagelijks bij elkaar over de vloer. Hij was een heel aardige man, net met pensioen. Hier schrik je natuurlijk wel van. ’’

‘t Hofje is populair bij tuinliefhebbers. De boerderij met winkel in brocante ligt buiten het dorp, aan een weg die veel gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. Mensen die langs de plaats delict komen, vroegen zich vertwijfeld af wat er is gebeurd. ,,Dit verwacht je eerder in grote stad, het is schrikken”, zegt een 17-jarig meisje die gestopt is met haar scooter. Nee, ze wil haar naam liever niet noemen. ,,Biggekerke is klein, dus er wordt al een hoop geroepen in groepsapps. Hier kent toch iedereen elkaar.”

Buren zijn geschokt en leven mee met de familie. ,,We dachten eerst aan een gewelddadige overval, maar dat was het dus niet. We vinden het heel erg. Zó’n lieve man. Als je met hem ruzie wilde hebben, moest je het wel heel bont maken”, zegt een echtpaar van een stukje verderop.

In het dorp is de gewelddadige dood ook het gesprek van de dag. Twee oudere mannen zijn met elkaar in gesprek. ,,We kenden de man niet, want hij woonde buiten het dorp. Maar triest is het natuurlijk wel, als je zó aan je einde moet komen.’’

De 36-jarige verdachte is ingesloten voor verhoor.