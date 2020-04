Gewapende overval op Shell-tankstation in Middelburg, dader op de vlucht

De overval gebeurde rond 20.30 uur. Meerdere politievoertuigen en de Koninklijke Marechaussee rukten uit. Agenten met kogelwerende vesten doorzochten de omgeving van de benzinepomp. Ook een politiehelikopter zocht boven Middelburg mee naar de dader. Tevergeefs, want tot op heden is niemand aangehouden.



Volgens de politie gaat het om een man in donkere kleding. Hij pleegde de overval in zijn eentje. Wat voor wapen hij bij had, is niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen om eventuele verdachte personen in de omgeving niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.



De technische recherche werd opgeroepen en getuigen zijn verhoord. Of bij de overval iets is buitgemaakt, maakt de politie niet bekend. ,,Dat is daderinformatie", zegt een woordvoerder.