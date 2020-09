Gevaarlijkste fietspad van Zeeland is een beetje veiliger

Frits Sahertian voerde actie voor zijn getraumati­seer­de Molukse ouders; ‘Mijn vader vond het prachtig’

29 augustus MIDDELBURG - ,,Of mijn vader trots was op mij na onze actie in Wassenaar? Ja, ja. Zeker. Hij was er trots op dat de strijd die hij had willen voeren door mij werd voortgezet.” Frits Sahertian (70) was een van de twee ‘Zeeuwse’ Molukkers die op 31 augustus 1970 met 31 anderen de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar bezetten. Een Nederlandse agent kwam daarbij om het leven.