Gestolen scooter van vluchtende Vlissinger (16) te traag voor motoragent

Een motoragent wilde rond 16.00 uur de scooter controleren in de Simon Stevinstraat in Vlissingen. Er zat geen kentekenplaat op. De bestuurder ging ervandoor, maar werd al snel in de kraag gevat door de agent.

Het slot van de scooter was doorboord. Na controle bleek het voertuig een dag eerder gestolen. De scooter is in beslag genomen en de jongen moest mee naar het bureau om een verklaring af te leggen. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol in de zaak precies is.