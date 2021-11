Gesneuvelde geallieerde vliegers weer even herenigd

Familie vol vragen rond doodgescho­ten Pempi in Vlissingen, politie laat weinig los over onderzoek

VLISSINGEN - Waarom en door wie werd de 23-jarige Roshentlie Rosaria vermoord in een Vlissingse brandgang? Dik zes weken na zijn dood is nog niemand aangehouden en laat de politie weinig los over de voortgang van het onderzoek. De familie wil weten wat er is gebeurd. ,,Hij was een topgozer.’’

1 november