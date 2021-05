Geruzie rond poppodium de Piek: ‘Petitie is onzinnige actie, contract is al lang geregeld’

VLISSINGEN - De Piek mag nog zeker twee jaar in het oude pand aan de Vlissingse Hellebardierstraat blijven. Tot dusver springt echter nog niemand een gat in de lucht. Eerst zien, zegt zelfs het podiumbestuur, dan geloven.

De toezegging komt van wethouder Rens Reijnierse, als reactie op de petitie die de SP houdt voor behoud van de Piek. ,,Een totaal onzinnige actie, want het is al lang geregeld. Het contract wordt met twee jaar verlengd. En dat weten ze bij de SP dondersgoed. Maar die willen dat iedereen posters achter zijn ramen hangt, zodat ze straks kunnen roepen dat zij het hebben geregeld. Het lijkt verdorie de actie voor het Nollebos wel.”

Reijnierse (50Plus) is zwaar gepikeerd. ,,Ik ben echt kwaad op ze. Het was nota bene hun eigen wethouder die ervoor zorgde dat de Piek gesloten werd. Sem (Stroosnijder, red.) zat er vóór mij. In 2018 was er helemaal geen Piek meer. Later is dat toch weer geregeld. En ik durf gerust te zeggen: zonder mij was dat nooit gelukt.”

Nog steeds niks zwart op wit

Volgens de wethouder valt over anderhalve week het besluit om het huurcontract met twee jaar te verlengen. ,,Dat hebben we in 2019 ook al eens gedaan, onder voorwaarden dat ze in die periode hun bestaansrecht zouden aantonen én dat ze zouden zoeken naar een alternatieve locatie. Aan die laatste hebben ze zich niet gehouden, die eerste werd hen onmogelijk gemaakt door corona. Dus krijgen ze van mij nog een kans.”

Die kans grijpt het bestuur van de Piek met beide handen aan. Maar voorzitter Jaap van Boven houdt een slag om de arm. ,,Ik heb nog steeds niks zwart op wit. Bovendien is het iets wat Rens belooft, en ik heb liever dat hier algemene consensus over bestaat. Iederéén moet er achter staan. Straks zijn er verkiezingen en dan hebben we weer een heel andere samenstelling van het college, snap je.”

Twee jaar is veel te weinig

Daarnaast vindt Van Boven twee jaar contractverlenging veel te kort. ,,Ik had eigenlijk liever drie jaar erbij gehad of, beter nog, vijf. Je moet publiek aan je binden en programmeren doe je soms lang van tevoren. Zelfde met subsidies. We kunnen best leuke bedragen binnenhalen, maar niet als die fondsen weten dat we in 2023 dichtgaan.”

Precies dáárom gaat de SP door met haar petitie. ,,De wethouder roept steeds maar dat alles goed komt, maar daar hebben we niks aan”, zegt secretaris Petra Coret. ,,Het bestuur heeft zekerheid nodig, en Vlissingen heeft een poppodium nodig. We hebben inmiddels bijna duizend handtekeningen verzameld en die gaan we aanbieden ook, of de wethouder dat nou leuk vindt of niet.”