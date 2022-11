Gert-Jan Segers spreekt in Vrouwenpolder

Botsing in Veerse raad: ‘Stop met dat wij en jullie’

Raadslid Tim de Kraker (HVV) was het donderdagavond beu dat er tijdens de Veerse raadsvergadering wel heel veel gesproken werd over jullie en wij, over coalitie- en oppositie. Hij zei tegen zijn collega’s dat dat echt een foute benadering is. ,,Ik zie ons als de gemeenteraad en we moeten het samen doen.”

10 november