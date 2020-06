George gaat hardlopend op ontdekkingstocht door alle 666 straten van Middelburg

Na de zomer duidelijk­heid over woningbouw op Oranje­plein Veere

9 juni VEERE - Woningbouw op het Oranjeplein in Veere is misschien mogelijk maar voor we een besluit nemen moeten we nog heel veel onderzoeken. Die boodschap kreeg Ruud Backx van de Stadsraad Veere deze week te horen tijdens een gesprek met de wethouders Chris Maas (PvdA/GL) en Pieter Wisse (CDA). Een Veerse werkgroep is al een tijd bezig met een plan om het plein aantrekkelijker te maken. Het gaat om de bouw van 28 appartementen en winkels of bedrijfsruimten met onder meer een kleine supermarkt.