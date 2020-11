Genoeg beschut werk over na sluiting lunchroom DusToch!, vindt college Middelburg

Ad uit Middelburg schreef een boek over zijn hersenin­farct: ‘Opeens dacht ik: wat wordt het licht wit’

4 november MIDDELBURG - Hij staat als een huis. Met stok, dat wel. Maar als je bedenkt dat zijn hele linkerkant verlamd is, kijken we naar een wondertje. Ad den Boeft uit Middelburg kreeg eind 2012 een herseninfarct. Hij schreef er een boek over, dat gisteren verscheen.