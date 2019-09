Genieten van Jazz by the Sea

Eigenzin­nig Zeeuwland doet het goed en wil best nog wat groter

12:16 ZIERIKZEE - Woningcorporatie Zeeuwland wil groter worden. Dat is belangrijk om goede medewerkers binnen te kunnen halen én om de kosten per woning te drukken. Voor het eerst sinds de fusie in 2017 is Zeeuwland uitgebreid onder de loep genomen. De ‘eigenzinnige corporatie’ scoort goed.