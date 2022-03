Gemist? Zorgautoriteit greep terecht in bij Emergis: rechter verwerpt beroep | Boswachter Eddie breekt voettocht na 2140 kilometer noodgedwongen af

Het nieuws in Zeeland vandaag gemist? We zetten de belangrijkste onderwerpen van dinsdag 15 maart nog even overzichtelijk op een rij.

Zorgautoriteit greep terecht in bij Emergis: rechter verwerpt beroep

De macht van Emergis in Zeeland is terecht aan banden gelegd. De rechter heeft de organisatie dinsdag definitief in het ongelijk gesteld. Emergis is ‘teleurgesteld’.

‘We moeten de paling een handje helpen’ (video)

De palingsector zette dinsdag bijna een miljoen glasaaltjes uit in het Grevelingenmeer, op de grens van Goeree-Overflakkee met Zeeland. Deze ‘natuurhulp’ levert kritiek op, maar volgens Norbert Jeronimus van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (Dupan) is het hard nodig.

Wilfred Vreeke, slachtoffer van explosie in Middelburg, overleden

Wilfred Vreeke, eigenaar van BD Store en organisator van Rit & Rock voor de Molukken, is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een explosie tijdens het klussen, zaterdag in Middelburg. Vreeke is 53 jaar geworden.

Komt Forum voor Democratie in de gemeenteraad wél opdagen? ‘Het zal afhangen van hoe we worden bejegend’

PVV en Forum voor Democratie verzuimen het vaakst bij vergaderingen in het provinciehuis. Beide FvD-Statenleden willen nu de gemeenteraad in. Hebben ze daar dan wél tijd voor?

Boswachter Eddie breekt voettocht na 2140 kilometer noodgedwongen af

Hij sliep tussen huilende wolven en onder glinsterende sterren. Boswachter Eddie Wolfswinkel uit Colijnsplaat legde 2140 kilometer te voet af voor zijn tocht Lopen tegen Lyme. Noodgedwongen zet hij nu een punt achter die tocht, die hij in oktober op het Italiaanse eiland Sicilië is begonnen.

De verhalen van de Middelburgse studenten Mark en Elizaveta maken veel los. Een hulpactie is opgezet

De verhalen van Mark en Elizaveta, Russische studenten in Middelburg, maken enorm veel los. Zelfs zoveel dat nu een speciale hulpactie is opgezet.

Zeeuwen kunnen aansluiten bij schadeclaim 3M

Ook Zeeuwen kunnen zich aansluiten bij een groep verontruste Vlaamse burgers die schadevergoeding eisen van chemieconcern 3M.

Zeeuws-Vlaanderen kan volgens Hugo de Jonge groei van Nederland opvangen: ‘Krimp is gewoon onzin’

Minister Hugo de Jonge denkt aan Zeeland, met name aan Zeeuws-Vlaanderen om de groei van Nederland op te vangen. ,,Krimp bestaat niet en daar moeten we het niet meer over hebben.”

2,5 miljoen voor betere beveiliging zeehavens

Om de Zeeuwse zeehavens en de haven van Moerdijk weerbaarder te maken tegen criminelen trekt het ministerie van Justitie en Veiligheid 2,5 miljoen euro uit.

