Gemist? Zeevonk zorgt voor lichtspektakel langs Zeeuwse kustlijn: ‘Mooier dan ik ooit heb gezien’ | Jan uit Zierikzee zweet niet, ook al is het hartstikke warm

Gewonde bij verkeerson­ge­luk Vrouwenpol­der; bestuurder wegge­vlucht

VROUWENPOLDER - De bestuurder van een personenauto is afgelopen nacht weggevlucht na een verkeersongeluk langs de N57. De bijrijder zat nog wel in de auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is gevonden door de politie.

19 juni