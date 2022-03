Gemist? Zeeuwse verkopers van zonnepanelen worden platgebeld I Wolf trekt door Zuid-Beveland, heeft in Rilland al een schaap doodgebeten

video | update Meisje (15) zwaarge­wond bij aanrijding in Zoutelande

ZOUTELANDE - Een 15-jarig meisje uit Westkapelle is vanochtend ernstig gewond geraakt nadat zij op de Westkapelseweg in Zoutelande werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

15:27