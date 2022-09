Gemist? Zeeuws stel getroffen door noodweer I GGD Zeeland heeft grote financiële problemen

Regenach­tig scouting evenement trekt vijfhon­derd vrijwilli­gers. ‘Niemand loopt te mopperen over het weer, iedereen heeft het naar z’n zin’

Het is wel duidelijk. De mensen die dit weekend rondlopen op het terrein van het Scout Centrum Zeeland bij Veere zijn het wel gewend om bezig te zijn in de buitenlucht. Terwijl de regen gestaag naar beneden stroomt en het grasveld langzaam in een modderpoel verandert, zijn de Scouting vrijwilligers ongestoord aan het koken, knutselen en feesten op het tweejaarlijkse ZESC evenement.

18 september