Gemist? Zeeuwen stappen uit Lamb Weston/Meijer, verkoop levert familie 700 miljoen euro op | Twee Terneuzense vrouwen aangehouden voor fraude met vaccinatiebewijzen

MET VIDEO Klassieke schepen doen al racend Vlissingen aan op weg naar Schevenin­gen

Tientallen jonge werknemers uit allerlei sectoren vertrokken donderdagochtend al zeilend richting Scheveningen. Ze brachten de nacht door in de Binnenhaven aan boord van de klassieke tallships waarmee ze meedoen aan de Race of the Classics.

20 oktober