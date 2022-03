Gemist? VRZ kreeg meer vragen van burgers die sirene niet hoorden | Ook het wekelijkse frietje moet er aan geloven: ‘Alles wordt duurder’

Het Zeeuwse nieuws vandaag gemist? We zetten onze belangrijkste onderwerpen van dinsdag 8 maart nog even overzichtelijk op een rij.

VRZ kreeg meer vragen van burgers die sirene niet hoorden

Meer mensen dan anders lieten de Veiligheidsregio Zeeland weten afgelopen maandag het luchtalarm niet te hebben gehoord. De VRZ gaat met de gemeenten sirenes extra controleren.

Ook het wekelijkse frietje moet er aan geloven: ‘Alles wordt duurder’

Zeeuwse frietzaken luiden de noodklok. Niet alleen gas wordt duurder, ook de friet, bakjes en frituurolie. En dat ga je voelen. ,,Niemand gaat vijf euro betalen voor een frietje.”

Hebben bewoners van het azc in Goes drugs verhandeld op straat? Raad is niet overtuigd

Hebben bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) op straat drugs gedeald in Goes? In een rapport staat van wel, maar de gemeenteraad is nog niet overtuigd.

Zeeuwse metaal- en techniekarbeiders staken donderdag in Middelburg voor een betere cao

Rond de 60 werknemers van Zeeuwse bedrijven in de metaal en techniek staken donderdag voor een betere cao. Vanwege corona rijden ze door een staakstraat waar ze zich digitaal kunnen registreren.

De graanprijs is extreem hoog en daarom zaaien Zeeuwse telers meer tarwe

Door de extreem hoge graanprijzen zien Zeeuwse telers een buitenkansje. Ze gaan dit voorjaar meer zomertarwe inzaaien. ,,Er wordt duidelijk meer zaaigoed besteld.”

